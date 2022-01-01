В ходе спецоперации на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края
Ивану Степину было 23 года
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В ходе специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб уроженец деревни Прокино Карагайского МО Пермского края Иван Степин, об этом сообщили в администрации муниципального округа.
Ивану было 23 года, он был военнослужащим ЧВК «Вагнер».
Администрация Карагайского округа выражает глубочайшие соболезнования близким и родным погибшего.
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