За год на производстве в Пермском крае погибли 13 человек Всего расследовано 80 несчастных случаев Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за 12 месяцев 2022 года Государственной инспекцией труда завершено расследование 80 несчастных случаев, связанных с производством, 13 из них закончились гибелью работников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Наибольшее количество несчастных случаев на производстве (25) зарегистрированы в обрабатывающей промышленности, 12 — в сфере транспортировки и хранения, 11 — в строительстве.

Наиболее часто работники травмировались в результате падения с высоты (29%), транспортных происшествий (24%), воздействия движущихся предметов, деталей, машин (20%), обрушения, обвалов (13%).

Самыми частыми причинами несчастных случаев становились нарушения ПДД (21%), нарушения трудовой дисциплины (19%) и неудовлетворительная организация производства работ (18%).

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