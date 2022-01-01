В Прикамье будут судить мошенников, обманувших более 300 пенсионеров под видом сотрудников МЧС На скамье подсудимых окажется девять человек Поделиться Твитнуть

В ближайшее время в Дзержинский райсуд Перми для рассмотрения по существу будет направлено уголовное дело в отношении девяти жителей региона — участников организованной преступной группы. Они обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обвиняемые под видом сотрудников МЧС и газовой службы, используя фальшивые удостоверения, совершали поквартирные обходы, предлагая (преимущественно пенсионерам) установить системы контроля загазованности и пожарные извещатели. При этом мошенники убеждали потерпевших в необходимости установки оборудования якобы в соответствии с обязательными требованиями регионального законодательства. Кроме того, стоимость предложенного товара превышала рыночную.

Пенсионеры, введённые в заблуждение, приобретали оборудование, рассчитываясь за покупку на месте. Сумма похищенных таким образом средств превысила 1,6 млн руб. Всего пострадавшими по делу проходят 305 жителей Перми и края.

В тот же суд направлено ещё 2 уголовных дела по аналогичному обвинению в отношении двоих соучастников, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве.

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