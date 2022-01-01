Администрация Перми согласовала колерный паспорт обновлённого УДС «Молот» Поделиться Твитнуть

Властями Перми согласован колерный паспорт УДС «Молот» на ул. Лебедева, 13. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Согласно паспорту, фасад здания будет выполнен в естественных цветах: серо-белый, сланцево-серый, серый шёлк и жемчужно-золотой. На фасадах появятся медиафасады, на которых можно будет транслировать спортивные события. Все работы завершатся в мае.

В администрации напомнили, что работы на объекте уже ведутся: старая мраморная плитка демонтирована, утеплён фасад и цоколь здания. В ходе капремонта полностью обновят входные группы, отремонтируют кровлю и заменят остекление.

Напомним, власти Прикамья выкупили УДС «Молот» у ПАО «Мотовилихинские заводы» в конце 2021 года.

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