Елена Синица
В Мотовилихинском районе неизвестный мужчина поджёг дом с военкоматом
Происшествие случилось в конце декабря
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В конце декабря неизвестный мужчина поджёг два подъезда в многоквартирном доме, в котором находится военкомат Мотовилихинского района. Об этом сообщает ВЕТТА.
Как рассказала одна из жительниц дома, горение происходило на первом этаже, однако дым пробрался и выше.
«Там было невозможно находиться — всё закоптилось, пропахло угарным газом. Я просто сутки проветривала квартиру», — сказала она.
Некоторые жители считают, что целью поджигателя был именно военный комиссариат. Преступника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция сейчас проводит мероприятия, необходимые для установления личности преступника.
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