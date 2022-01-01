Елена Синица В Мотовилихинском районе неизвестный мужчина поджёг дом с военкоматом Происшествие случилось в конце декабря Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В конце декабря неизвестный мужчина поджёг два подъезда в многоквартирном доме, в котором находится военкомат Мотовилихинского района. Об этом сообщает ВЕТТА.

Как рассказала одна из жительниц дома, горение происходило на первом этаже, однако дым пробрался и выше.





«Там было невозможно находиться — всё закоптилось, пропахло угарным газом. Я просто сутки проветривала квартиру», — сказала она.





Некоторые жители считают, что целью поджигателя был именно военный комиссариат. Преступника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция сейчас проводит мероприятия, необходимые для установления личности преступника.

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