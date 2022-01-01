«Метафракс» победил в конкурсе «Лидер Пермского края» Региональный конкурс, который проводился впервые, нацелен на поддержку компаний, внёсших существенный вклад в развитие Прикамья Поделиться Твитнуть

АО «Метафракс Кемикалс» получило награду в номинации «Туризм» за проведение ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». В церемонии вручения памятных знаков победителям конкурса приняла участие глава коммуникаций «Метафракс Групп», председатель оргкомитета фестиваля Мария Коновалова.

— Наша команда шла к этому высокому результату с 2012 года, — отметила Мария Коновалова. — Огромное спасибо всем, кто в течение этих лет был причастен к проведению фестиваля, поддерживал его и развивал. Благодаря синергии наших совместных усилий ежегодно происходит чудо, и небольшой промышленный город Губаха на несколько дней превращается в центр культурной жизни всего региона. Более того, фестиваль стал заметным событием для культурного сообщества всей страны.

«Тайны горы Крестовой» — театральный ландшафтный фестиваль. Он проходит при поддержке «Метафракса» с 2012 года в Губахе, на горе Крестовой, вершине хребта Рудянский спой. На горе Крестовой показывали свои спектакли Пермский академический театр оперы и балета им. Чайковского, Московский театр Алексея Рыбникова, театр «Балет Евгения Панфилова», Пермский академический Театр-Театр, Башкирский государственный театр оперы и балета. За прошедшие годы зрителями фестиваля стали более 80 тыс. человек. Онлайн-аудитория превысила 250 тыс. человек.

Мария Коновалова подчеркнула, что победа фестиваля в региональном конкурсе является особенно важной в преддверии празднования трёхсотлетия столицы Прикамья.

— Надеюсь, что фестиваль 2023 года станет прекрасным подарком Перми и всему региону от жителей Губахи и организаторов фестиваля, — заявила Мария Коновалова.

Первый региональный конкурс «Лидер Пермского края» проведён по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. По итогам конкурса памятные знаки отличия вручены компаниям и организациям Прикамья в 14 номинациях. Всего на участие в конкурсе поступило порядка 130 заявок, в шорт-лист финалистов вошли 42 проекта.

Лидеры Прикамья получили памятные знаки отличия с изображением герба Пермского края. Победители также получили возможность использовать логотип награды в своей деятельности, например, при оформлении фасадов зданий, производстве продукции или реализации проектов.

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