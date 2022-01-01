Скончалась секретарь Арбитражного суда Пермского края
Любовь Лутченко была почётным работником судебной системы
Ушла из жизни секретарь Арбитражного суда Пермского края Любовь Лутченко, об этом сообщает телеграм-канал судебного органа.
Она проработала в арбитраже 22 года, зарекомендовав себя высоким профессионалом в сфере обеспечения вопросов делопроизводства суда, говорится в сообщении.
За личный вклад в сфере становления и развития судопроизводства Любови Лутченко было присвоено звание «Почётный работник судебной системы», вручены знаки Совета судей РФ «За служение правосудию, юбилейная медаль «25 лет Арбитражным судам Российской Федерации», а также иные награды.
Коллектив суда выразил родным и близким Любови Лутченко искренние соболезнования.
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