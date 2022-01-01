Скончалась секретарь Арбитражного суда Пермского края Любовь Лутченко была почётным работником судебной системы Поделиться Твитнуть

Любовь Лутченко

Ушла из жизни секретарь Арбитражного суда Пермского края Любовь Лутченко, об этом сообщает телеграм-канал судебного органа.

Она проработала в арбитраже 22 года, зарекомендовав себя высоким профессионалом в сфере обеспечения вопросов делопроизводства суда, говорится в сообщении.

За личный вклад в сфере становления и развития судопроизводства Любови Лутченко было присвоено звание «Почётный работник судебной системы», вручены знаки Совета судей РФ «За служение правосудию, юбилейная медаль «25 лет Арбитражным судам Российской Федерации», а также иные награды.

Коллектив суда выразил родным и близким Любови Лутченко искренние соболезнования.

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