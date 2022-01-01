Жители Култаево пожаловались в Пермское УФАС на перебои с электричеством Антимонопольное ведомство направило запрос в ОАО «МРСК Урала» Поделиться Твитнуть

Култаево / фото: Александр Жилко

В первый рабочий день с начала 2023 года в Пермское УФАС поступило несколько обращений жителей села Култаево с жалобами на перебои в электроснабжении в условиях аномальных холодов.

Как сообщили в группе во Вконтакте управления, антимонопольное ведомство направило запрос в ОАО «МРСК Урала» с целью выяснить причины некачественного электроснабжения потребителей в Култаево. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства будут приняты необходимые меры реагирования.

Кроме того, по каждому поступившему обращению, связанному с нарушением режима подачи энергоресурсов со стороны организаций, имеющих монопольный статус, Пермское УФАС проведёт проверку и, при необходимости, примет меры реагирования. В случае подтверждения нарушений энергомонополиям могут грозить крупные штрафы.

Установившаяся в Пермском крае аномально холодная погода повышает риски возникновения перебоев в обеспечении потребителей жизненно важными коммунальными ресурсами. В данных условиях антимонопольное ведомство настоятельно рекомендует организациям, обеспечивающим население электрической, тепловой энергией и водоснабжением, проявить повышенное внимание к состоянию находящегося в их ведении сетевого имущества, а также быть максимально готовыми к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации.

«Нарушение допустимой продолжительности отсутствия у большого числа потребителей энергоресурсов вне зависимости от тех или иных причин может стать поводом для вмешательства антимонопольной службы. На данный момент поставщики энергии и ресурсов в целом справляются со своими задачами в условиях холодов. Однако жалобы на перебои в энергоснабжении в УФАС поступают, и с этими вопросами мы уже разбираемся», — пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Евгений Чернобровкин.

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