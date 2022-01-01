Елена Синица В Пермском едином центре поддержки семей участников СВО организуют второй расширенный приём Он пройдет 12 января Поделиться Твитнуть

В едином центре поддержки семей участников СВО 12 января в Перми организуют расширенный приём. Получить консультации смогут семьи мобилизованных, контрактники, добровольцы. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Консультации будут проводить сотрудники министерства территориальной безопасности, военного комиссариата региона, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка, а также представитель военного госпиталя. Очно получить консультацию специалистов можно будет с 15:00 до 19:00 по адресу ул. Сибирская, 59.





Ранее такой расширенный приём уже устраивался, тогда за помощью обратились 53 человека. При этом в рамках приёмов в обычном формате в центр за консультациями обращается порядка 7-10 человек ежедневно.





Прийти на приём можно каждый вторник и четверг с 15:00 до 18:00. В центре окажут социальную, консультационную и юридическую помощь.

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