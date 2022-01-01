В Пермском крае начался приём заявлений на единое ежемесячное пособие на детей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В МФЦ Пермского края начался приём заявлений на единое ежемесячное пособие на детей. Выплата введена в регионах страны с 1 января 2023 года, она объединит ряд уже действующих мер поддержки, среди которых пособия на детей в возрасте до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет включительно, а также беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки.

Как напомнили в пресс-службе краевого правительства, для оформления нового пособия можно подать заявление одним из трёх способов. Кроме МФЦ, сделать это можно в Фонде пенсионного и социального страхования, а также в электронном виде через Единый портал госуслуг.

Отмечается, что при назначении выплаты будет применяться комплексная оценка нуждаемости. В частности, будут учитываться уровень дохода семьи, наличие имущества (квартир, автомобилей, земельных участков и т.п.). Размер пособия составит от 50% до 100% прожиточного минимума в зависимости от степени нуждаемости. Таким образом, пособие на детей может составлять от 6,5 тыс. руб. до 13,1 тыс. руб., для беременных женщин — от 7,2 тыс. руб. до 14,4 тыс. руб.

Подчеркивается, что помимо выплат ежемесячного пособия для льготных категорий продолжают действовать региональные меры поддержки (бесплатное питание для обучающихся в школе, единовременное пособие кормящим матерям и т.д.).

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