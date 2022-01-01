Андрей Стрельцов
Пермские хоккеисты уступили в первом матче 2023 года
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«Молот» возобновил игры в чемпионате ВХЛ после новогодней паузы. Подопечные Сергея Бердникова провели в Санкт-Петербурге матч с СКА-НЕВА.
Уже в первом периоде хозяева повели со счётом 3:0 и довели встречу до победы 5:2. В составе гостей отличились Владислав Ушенин и Алексей Шубин.
Теперь 11 января «Молот» сыграет также в северной столице ещё против одного местного клуба — «Динамо».
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