Андрей Стрельцов Пермские хоккеисты уступили в первом матче 2023 года Поделиться Твитнуть

«Молот» возобновил игры в чемпионате ВХЛ после новогодней паузы. Подопечные Сергея Бердникова провели в Санкт-Петербурге матч с СКА-НЕВА.

Уже в первом периоде хозяева повели со счётом 3:0 и довели встречу до победы 5:2. В составе гостей отличились Владислав Ушенин и Алексей Шубин.

Теперь 11 января «Молот» сыграет также в северной столице ещё против одного местного клуба — «Динамо».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.