Суммарная задолженность предприятий Прикамья выросла за месяц почти на 25 млрд рублей Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 143 организаций края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Пермьстате, на 1 ноября 2022 года суммарная задолженность по обязательствам организаций Пермского края без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и предприятий с численностью до 15 чел. составила 1 трлн 434,7 млрд руб. (на 1 сентября сумма составляла 1 трлн 410,3 млрд руб.).

Просроченные долги составили 48,4 млрд руб., или 3,4% от общей суммы задолженности.

К началу ноября 2022 года кредиторская задолженность организаций края сложилась в объёме 545,1 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 35,9 млрд руб. (6,6% от общей суммы кредиторской задолженности).

По сравнению с предыдущим месяцем сумма кредиторской задолженности уменьшилась на 1,6%, просроченные долги снизились на 0,1%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 143 организаций края (15,3%).





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