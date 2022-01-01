Максим Артамонов Транспортная прокуратура проводит проверку в связи поломкой «Ласточки» в Пермском крае Из-за неисправности электропоезда пассажиры задержались в пути на несколько часов Поделиться Твитнуть

Уральская транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой на несколько часов электропоезда «Ласточка» с сообщением Чусовой — Пермь. Ведомство проверит, не нарушены ли были права пассажиров.

Как уточнили в прокуратуре, 8 января в 12:31 на станции Калино и в 12:58 на станции Кутамыс произошли остановки электропоезда, следовавшего в Пермь. Предварительная причина остановок — неисправность моторвагонного подвижного состава.

«Электропоезд отбуксирован на ст. Комарихинская, где часть пассажиров воспользовалась услугами другой электрички, также следующей до ст. Пермь — II. «Ласточка» с пассажирами, после восстановления работоспособности в 16:20, продолжила движение в пункт назначения», — сообщили в ведомстве.

Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, из-за поломки электропоезда пассажиры задержались в пути на несколько часов. Пермская пригородная компания принесла извинения.

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