Максим Артамонов В Пермском крае электричка «Ласточка» сломалась в пути Электропоезд ехал от станции Чусовская в Пермь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 8 декабря, в пути из-за поломки остановился электропоезд «Ласточка» с сообщением Чусовой — Пермью. Электричка была задержана на путях около населённых пунктов Селянка-Кутамыш.

От станции Чусовская поезд выехал в 12:10, а в 15:12 должен был уже приехать в Пермь.



Как сообщает портал Properm со ссылкой на пассажиров, проводники обходили вагоны и спрашивали, есть ли кто-то, кто опаздывает на поезд дальнего следования или самолёт.



Пассажиры также рассказали, что после отправления из Чусового электричка несколько раз останавливалась, а затем остановилась окончательно.

В официальной группе Пермской пригородной компании в соцсетях сообщалось, что задержка электропоезда № 7187 по техническим причинам составляет 3 часа. Компания принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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