Елена Синица В Пермском крае снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ За неделю заболели 20,3 тысячи человек Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

За неделю с 2 по 8 января в Пермском крае гриппом и ОРВИ заболели 20 327 человек. Это на 31,7% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших среди взрослых — 62,4%, добавили в ведомстве. Чаще всего циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.





Роспотребнадзор рекомендует надевать маску в общественных местах, тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение, не допускать переохлаждения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.