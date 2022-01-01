Елена Синица
Топ-менеджеру «ЭнергоХолдинга» вынесли приговор за дачу взятки главному энергетику СМЗ
Константин Москалёв отправится в колонию и выплатит штраф
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Соликамский городской суд вынес приговор топ-менеджеру «ЭнергоХолдинга» Константину Москалёву. Его признали виновным в даче взятки главному энергетику ОАО «Соликамский магниевый завод».
Как сообщает Properm.ru, суд приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в трёхкратном размере взятки — 2,7 млн руб.
В сумме с назначенным в 2021 году наказанием за мошенничество Москалёв проведёт в колонии 6,5 лет и заплатит штраф 3 млн руб.
Гособвинение настаивало на 10 годах лишения свободы и 18 млн руб. штрафа. Москалёв своей вины не признаёт.
Москалёв с помощью посредника перевёл главному энергетику СМЗ 841,8 тыс. руб. Кроме этого, он передал планшетный компьютер, чтобы скрыть от руководства СМЗ сведения о завышении стоимости электрической энергии.
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