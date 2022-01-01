Максим Артамонов В Перми женщину с ребёнком едва не придавило рухнувшим балконом аварийного дома Происшествие случилось в Орджоникидзевском районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 9 января, в Орджоникидзевском районе Перми женщину с ребёнком едва не придавило обрушившимся балконом аварийной трёхэтажки. Происшествие случилось около дома по ул. Щербакова, 13. Об этом сама женщина рассказала в местном паблике в соцсетях.

«Сегодня утром крайний балкон снизу от остановки Щербакова чуть не рухнул на меня и моего ребёнка! Это просто чудо, что нас не придавило! Шли по дорожке мимо этого дома, не успели дойти до остановки, резкий сильный скрип и грохот», — написала женщина.

Она также сообщила, что в нескольких метрах от прохожих рухнул шифер и деревянные балки с большими гвоздями. Женщина обратилась к местным жителям и порекомендовала им быть осторожными, если они будут проходить рядом с этим домом.

Как рассказали «Новому компаньону» в управлении жилищных отношений администрации Перми, дом по ул. Щербакова, 13 признан аварийным в 2016 году, расселение осуществлялось в судебном порядке.

«Сейчас ведётся подготовка к сносу. Планируется, что в первом квартале будет подготовлена проектная документация, а в первом полугодии 2023 года аварийный дом снесут. Сейчас проводится уборка упавших конструкций и ограждение сигнальной лентой территории многоквартирного дома», — пояснили в пресс-службе мэрии.

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