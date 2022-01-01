Максим Артамонов В Перми за год цены на квартиры в новостройках увеличились почти на 16% В среднем цена за 1 квадрат составила 103,2 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошлый год цены на квартиры в новостройках 16 городов-миллионников, а также Московской и Ленинградской областей, выросли на 15%. В Перми рост стоимости жилья составил 15,8%. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на исследование экспертов «ЦИАН.Аналитики».

По итогам декабря цена за 1 кв. м в этих городах установилась в размере 138,5 тыс. руб. Рост цены за декабрь прошлого года составил 0,2%, а за год — 15%. При этом почти весь годовой прирост по итогам 2022 года обеспечили первые четыре месяца — это время начала спецоперации РФ на Украине.

Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке жилья в Перми в декабре 2021 года составляла 89,2 тыс. руб., а через год метр подорожал до 103,2 тыс. руб.

Сейчас средние показатели в целом стагнируют, это сопровождается пониженным спросом и постепенным ростом предложения. По данным экспертов, такая динамика сохранится в январе и феврале. При этом не исключена возможность удорожания жилья и по итогам 2023 года.

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