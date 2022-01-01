Елена Синица В Березниках вынесли приговор преступной группе за сбыт героина Фигурантов дела задержали еще в начале 2022 года Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Березниковский городской суд вынес приговор преступной группе, занимавшейся сбытом героина. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Виновными признаны 19-летняя девушка из Архангельской области, 34-летний мужчина из Архангельской области и 26-летний молодой человек из Ленинградской области.





Фигурантов дела задержали еще в начале 2022 года. Тогда у одного из них изъяли 60 свертков с наркотическими веществами. Кроме этого, у девушки нашли телефон, в котором находилась информация о расположении тайников-закладок. Как показала экспертиза, группа распространяла героин. Они сбывали наркотики на территории Березников.





Суд приговорил 34-летнего мужчину к 8 годам лишения свободы, его 26-летнего подельника к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Девушка приговорена к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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