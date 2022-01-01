Житель Прикамья похитил из кабинета в администрации ноутбук Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Из здания администрации одного из населенных пунктов Бардымского муниципального округа Пермского края злоумышленник похитил ноутбук. Подозреваемый задержан. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления полиции.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 43-летний местный житель. Он сразу признался в краже и рассказал, что проник в здание, разбив окно. Ранее мужчина привлекался к проведению ремонта в администрации, поэтому знал расположение кабинетов. Пробравшись в один из них, вор похитил ноутбук и скрылся через запасный выход.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.

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