В Березниках из-за коммунальной аварии затопило улицы Сообщается также об автомобиле, провалившемся в колодец Поделиться Твитнуть

фото: ВКонтакте / Типичные Березники

В Березниках Пермского края произошла авария на сетях водоснабжения. Частично залиты улицы Челюскинцев и Свободы. Об этом пишут местные паблики.

Кроме того, сообщается, что из-за потопа затруднено движение автотранспорта, а также об автомобиле, который одним колесом провалился в колодец и перегородил дорогу (на фото). Шофёрам рекомендуют искать пути объезда.

Официальной информации об отключении воды для устранения утечки пока нет.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.