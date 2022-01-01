За новогодние каникулы в Прикамье в ДТП погибли шесть человек Ещё 35 получили травмы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 1 по 8 января в Пермском крае зарегистрировано 303 ДТП, в которых 6 человек погибли и 35 человек получили травмы, в том числе 4 несовершеннолетних. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Также сотрудниками дорожной полиции было пресечено 14 тыс. нарушений. В частности, 167 водителей управляли транспортным средством в пьяном виде, 135 выезжали на встречную полосу движения, 325 не предоставили преимущество в движении пешеходам.

Водители автобусов нарушали правила дорожного движения 41 раз, пешеходы — 712.

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