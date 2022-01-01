Елена Синица В департаменте образования напомнили, при какой температуре детям можно не ходить в школу Решение об отмене занятий принимает администрация школы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский край нагрянули 30-градусные морозы. В связи с этим в городском департаменте образования напомнили, при какой температуре школьники могут не ходить в школу. Об этом сообщает «Рифей».

Так, учащиеся 1-4 классов могут обучаться дома при температуре -25…-28 градусов, 1-9 классов — при -28…-30 градусов, 1-11 классов — при -30…-32.





Уточняется, что для учеников, пришедших в школу несмотря на холодную погоду, занятия будут проводиться. Решение об отмене учебных занятий принимает администрация образовательного учреждения.

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