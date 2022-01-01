Елена Синица В Прикамье морозная погода сохранится до 10 января В прошедшую ночь суточная температура воздуха была на 7-17º ниже климатической нормы. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на воскресенье температура воздуха в регионе опустилась до -38,8 градуса. Минимальная температура зафиксирована на метеостанции в Чернушке. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермский гидрометцентр.

Как рассказали синоптики, в северных и некоторых центральных районах региона установилась суточная температура воздуха на 7-17º ниже климатической нормы. В Перми к утру столбик термометра опустился до −31,9º.





При этом уточняется, что суточный рекорд минимальной температуры для 8 января составляет −39º. Этот рекорд был установлен в 1885 году.





Предполагается, что морозная погода сохранится до 10 января.

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