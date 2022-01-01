Елена Синица Большинство пермяков не доверяют рекламе О недоверии сообщили 71% горожан Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подавляющее большинство пермяков не доверяет рекламе. О недоверии рассказали 71% опрошенных горожан. Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

Только каждый седьмой респондент (15%) из Перми заявил, что ему внушает доверие реклама, в которой фигурируют знаменитости. Примечательно, что женщины чаще мужчин доверяют рекламе, в которой есть знаменитости. Так, среди женщин таких 17%, в то время как мужчин 12%.





Больше всего петербуржцы доверяют рекламе с такими звездами как Дмитрий Нагиев, Полина Гагарина, Клава Кока, Константин Хабенский, Дмитрий Маликов, Азамат Мусагалиев, Сергей Безруков, Баста.

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