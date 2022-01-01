Елена Синица
В Перми на эспланаде пройдет праздничная Рождественская программа
Мероприятия будут идти с 12:00 до 19:00
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Сегодня, 7 января, на эспланаде в Перми пройдет праздничная программа. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на городскую администрацию.
Мероприятия состоятся на территории ледового городка «Виват, Пермь!». Так, с 12:00 для детей предусмотрены подвижные игры с аниматорами. Кроме этого, с 16:00 до 19:00 на сцене выступят артисты и творческие коллективы города.
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