Елена Синица В Перми на эспланаде пройдет праздничная Рождественская программа Мероприятия будут идти с 12:00 до 19:00 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 7 января, на эспланаде в Перми пройдет праздничная программа. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на городскую администрацию.

Мероприятия состоятся на территории ледового городка «Виват, Пермь!». Так, с 12:00 для детей предусмотрены подвижные игры с аниматорами. Кроме этого, с 16:00 до 19:00 на сцене выступят артисты и творческие коллективы города.

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