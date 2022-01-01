Максим Артамонов В Пермском крае 33% жителей жалеют о смене места работы Это представители медицины, высшего менеджмента и административный персонал Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Служба исследований hh.ru провала опрос среди жителей Прикамья и выяснила, что в течение года 52% прикамцев не меняли место работы. Большинство из респондентов работают на госслужбе, в сфере науки и образования, закупок и добывающей промышленности.

При этом 40% опрошенных признались, что в 2022 году сменили рабочее место. А 33% жителей региона, которые сменили работу (представители медицины, высшего менеджмента и административного персонала), рассказали, что жалеют о своём решении. Это связано с ухудшением условий труда.

Среди тех, кто искал работу в прошлом году, 44% респондентов — работники от 18 до 24 лет. Новое место работы было востребовано у представителей сферы туризма, рабочего персонала и HR-менеджеров.

Лучшие условия труда на новом месте отметил 21% респондентов — это работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, а также науки и образования.

Напомним, в конце 2022 года служба исследований hh.ru также провела исследование среди пермяков. По данным опроса, около 16% респондентов сообщили, что в 2022 году их сократили на работе. Чаще всего об увольнении рассказывали представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (33%), «Управление персоналом» (30%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 29%), а также «Высший менеджмент» (27%). При этом у 46% респондентов никаких изменений на работе не произошло — они остались на прежних позициях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.