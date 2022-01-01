В этом году 16% жителей Прикамья потеряли работу Повышения на службе смогли добиться 4% респондентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Каким выдался 2022 год для карьеры жителей Пермского края выяснила служба исследований hh.ru.

Согласно данным опроса, около 16% респондентов сообщили, что в этом году их сократили на работе. Чаще всего об увольнении рассказывали представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (33%), «Управление персоналом» (30%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 29%), а также «Высший менеджмент» (27%).

У 46% респондентов в 2022 году никаких изменений на работе не произошло — они остались на прежних позициях.

Понижение в должности коснулось 10% работников Прикамья: чаще всего с этим сталкивался рабочий персонал (11%).

4% отметили, что их должность поменяла название, но функционал остался прежним.

Ещё 4% опрошенных заявили, что смогли добиться повышения: так заявили 12% HR-менеджеров, 11% специалистов по добыче сырья и 10% ИТ-специалистов (10%).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.