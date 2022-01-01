Максим Артамонов В Перми на эспланаде 7 января пройдёт праздничная программа «Свет Рождества» На сцене выступят творческие коллективы, а для детей будут работать тематические площадки Поделиться Твитнуть

Ледовый городок

Константин Долгановский

На городской эспланаде в центре Перми 7 января состоится специальная концертная программа в честь Рождества. В этот день будут работать тематические интерактивные площадки и выступать творческие коллективы Перми и Пермского края. Мероприятия праздничной программы «Свет Рождества» пройдут на территории ледового городка «Виват, Пермь!». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 12:00 часов для детей будут организованы подвижные игры с аниматорами. С 16:00 до 19:00 выступят артисты и творческие коллективы Перми и края: фолк-проект «Груша», ансамбль «Прикамье» и арт-группа «Вокал Микс».

Кроме этого, в ледовом комплексе появится один из главных символов предстоящего праздника Рождества Христова — рождественский вертеп.

С 7 января также начнётся возведение скульптур в рамках Международного конкурса снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж». Сама выставка работ пройдёт с 13 по 19 января на эспланаде. В конкурсе примут участие скульпторы из России и Белоруссии, в том числе восемь призёров международных кубков и чемпионатов.

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