Максим Артамонов Председатель СК взял на личный контроль дело об убийстве трёхлетней девочки в Перми Следователи уже задержали убийцу — им оказался отец ребёнка Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил взять на контроль ход расследования уголовного дела о гибели трёхлетней девочки из Перми. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством ребёнка.

Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как правило, Александр Бастрыкин всегда берёт на личный контроль резонансные уголовные дело о гибели детей. Каким образом это помогает расследованию этих дел и поимке преступников, в ведомстве не уточняют.

Напомним, по данным следствия, 3 января Перми мужчина остался дома с трёхлетней дочерью и утопил девочку в ведре с водой. Его жена и старший ребёнок были в это врем в гостях. О мотивах преступления не сообщается.

Мужчину взяли под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье об убийстве малолетнего.

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