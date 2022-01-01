В Перми возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, признавшегося в убийстве трёхлетней дочери В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В отношении пермяка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 3 января этого года в краевом центре местный житель, оставшись дома с трёхлетней дочерью, во время отсутствия жены и старшего ребёнка, ушедших в гости, утопил девочку в ведре с водой. О мотивах преступления не сообщается, в ведомстве лишь добавили, что мужчина совершал действия с целью убийства.

В настоящее время пермяк взят под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее СМИ сообщили, что задержанный был судим за побои. После совершения убийства, он будто бы сам обратился в полицию и признался в содеянном.

В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств по делу, устанавливаются мотивы преступления и обстоятельства убийства.

Уголовное дело ведёт первый отдел по расследованию особо важных дел, оно взято на особый контроль руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.





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