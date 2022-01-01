Житель Перми утопил в ведре с водой трёхлетнюю дочь
Мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Вечером 3 января житель Перми сообщил в полицию о том, что убил свою трёхлетнюю дочь. Правоохранители выяснили, что судимый ранее за побои мужчина утопил девочку в ведре с водой. Всё произошло в квартире в ванной комнате.
О мотивах преступления пока ничего неизвестно.
Как сообщает «Рен-ТВ», подозреваемого в убийстве задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
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