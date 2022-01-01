Максим Артамонов В Пермском крае к концу недели может похолодать до -36 градусов

Самой холодной будет ночь в воскресенье Поделиться Твитнуть

Сегодня ночью температура воздуха в Пермском крае опустится до -20…-25 градусов. Местами столбик термометра опустится до -29. В целом морозная погода продержится в регионе до конца праздничных дней. Самая низкая температура, которую прогнозируют синоптики, ожидается ночью в воскресенье: -36 градусов. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на исследования научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Днём 6 января будет -17…-23 градусов, по северу и востоку к вечеру может похолодать до -27. Ветер южный, 1-6 м/с.

По предварительным прогнозам, похолодание усилится в выходные. Например, в субботу вечером, 7 января, температура воздуха опустится до -23…-28, по северу днём будет около -21…-26.



Самой холодной может стать ночь в воскресенье - ожидается понижение температуры до -30... -36.



Напомним, ранее в МЧС предупредили об аномальных морозах до -40 градусов в Пермском крае. Ведомство сообщало, что холодная погода простоит до конца новогодних каникул.













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