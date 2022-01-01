Максим Артамонов
В Пермском крае за сутки произошло семь пожаров
Погибших и пострадавших нет
За прошедшие сути на территории Пермского края зарегистрировано семь пожаров. Три из них произошли в Пермском муниципальном округе, два в Березниках и по одному в Чайковском и Осе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Погибших и пострадавших нет.
Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнём. За аналогичный период прошлого года также произошло семь пожаров.
МЧС по региону напоминает, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, особенно при эксплуатации печей и электрообогревателей.
Одна из распространённых причин пожаров — оставленная без присмотра топящаяся печь и включённые электрические приборы, или когда поручают следить за ними маленьким детям, отмечают в ведомстве.
При обнаружении пожара нужно сразу звонить по телефонам: «01» — со стационарного телефона, «101» и «112» — с мобильного.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.