Максим Артамонов В Пермском крае за сутки произошло семь пожаров Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

За прошедшие сути на территории Пермского края зарегистрировано семь пожаров. Три из них произошли в Пермском муниципальном округе, два в Березниках и по одному в Чайковском и Осе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Погибших и пострадавших нет.

Основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнём. За аналогичный период прошлого года также произошло семь пожаров.

МЧС по региону напоминает, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, особенно при эксплуатации печей и электрообогревателей.

Одна из распространённых причин пожаров — оставленная без присмотра топящаяся печь и включённые электрические приборы, или когда поручают следить за ними маленьким детям, отмечают в ведомстве.

При обнаружении пожара нужно сразу звонить по телефонам: «01» — со стационарного телефона, «101» и «112» — с мобильного.

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