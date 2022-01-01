За сутки в Прикамье водители четыре раза сбивали диких животных Инспекторы ГИБДД рекомендует автомобилистам усилить бдительность на трассах Поделиться Твитнуть

За минувшие сутки в Пермском крае зарегистрировано 4 ДТП, связанные с наездами на диких животных. Об этом сообщили в краевой ГИБДД. Места аварий не назывались.

В инспекции напомнили, что дорожно-транспортные происшествия с участием животных часто заканчиваются трагично для всех участников дорожного движения. Транспортные средства получают серьезные повреждения, их владельцы и пассажиры с тяжелыми травмами оказываются в медицинском учреждении, гибнут или травмируются животные.

В связи с этим в ГИБДД рекомендовали автомобилистам быть предельно внимательными на трассах, особенно в зоне действия дорожного знака «Дикие животные», где необходимо снижать скорость.

Водителей просят переключаться на дальний свет фар при движении вне населенных пунктов и отсутствии встречного транспорта. При наличии передних противотуманных фар стоит использовать их совместно с ближним или дальним светом фар для усиления светового потока – они подсвечивают обочины и помогут раньше заметить приближающихся животных.

В инспекции рассказали, что в тёмное время суток животных выдают глаза, которые отражают свет фар. Поэтому заметив на дороге или у обочины белые или красные точки, необходимо сразу снижать скорость. Заметив же на дороге зверя, не стоит его пугатьзвуком клаксона и фарами, так как реакция животного может быть непредсказуемой. Рекомендуется просто снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства.

В конце декабря власти обнародовали список дорог в Пермском крае, где чаще всего происходят ДТП с дикими животными, и предупредили о штрафах.

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