Обнародован список дорог в Пермском крае, где чаще всего происходят ДТП с дикими животными Поделиться Твитнуть

В 2022 году в Пермском крае произошло 126 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. В результате аварий погибли 112 лосей, семь кабанов, три косули и один медведь. В пяти ДТП пострадали водители и пассажиры. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Пермского края.

В ведомстве просят водителей быть внимательными, особенно на участках трасс, где установлен знак «Дикие животные» и в тёмное время суток. За сбитого лося автомобилисту грозит штраф 80 тыс. руб, медведя — 60 тыс. руб., косули — 40 тыс. руб., кабана — 30 тыс. руб.

В минприроды также назвали трассы, где чаще всего происходят ДТП с животными. В число самых опасных вошли дороги:

— Пермь-Березники (участки 28-29 км и 61-128 км, Добрянский округ),

— Пермь-Екатеринбург (90-95 км и 104-135 км, Кунгурский и Суксунский округа),

— «М7 подъезд к Перми» (387-408 км, Очерский округ),

— М7 «Волга» (350 км и 380-435 км, Нытвенский округ),

— Кукуштан-Чайковский (42-90 км, Пермский и Осинский округа),

— Киров-Пермь (913-927 км, Сивинский округ),

— Голдыри-Орда-Октябрьскийс (80 по 95 км, Октябрьский округ).

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