Из-за роста числа пациентов с ОРВИ и гриппом в поликлиниках Березников возникли очереди Поделиться Твитнуть

Поликлиники Березников в Пермском крае столкнулись с резким наплывом пациентов, и горожане начали жаловаться в социальных сетях на большие очереди в медицинских учреждениях.

Наплыв посетителей в поликлиники вызвал всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппа, отмечает «Рифей».

Как пояснил заместитель главврача краевой больницы им. Вагнера (Березники) Дмитрий Загорак, сейчас нагрузка на медиков выросла в 3-4 раза. Он попросил горожан проявить понимание и терпение.

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