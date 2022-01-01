Из-за роста числа пациентов с ОРВИ и гриппом в поликлиниках Березников возникли очереди
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Поликлиники Березников в Пермском крае столкнулись с резким наплывом пациентов, и горожане начали жаловаться в социальных сетях на большие очереди в медицинских учреждениях.
Наплыв посетителей в поликлиники вызвал всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппа, отмечает «Рифей».
Как пояснил заместитель главврача краевой больницы им. Вагнера (Березники) Дмитрий Загорак, сейчас нагрузка на медиков выросла в 3-4 раза. Он попросил горожан проявить понимание и терпение.
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