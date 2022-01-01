Почти половина учителей в Прикамье считают, что выходных и праздников должно быть больше За увеличение числа нерабочих дней выступают и 43% пермских юристов Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

По данным службы исследований hh.ru, 58% соискателей из Пермского края считают, что сейчас в России официальных выходных и праздничных дней достаточно. Что их мало, заявили 20% жителей региона, много — 1%. Ещё 22% отметили, что им всё равно, так как они работают по скользящему графику.





Чаще всего за увеличение количества выходных и праздников выступают преподаватели и работники сферы науки (45%), на втором месте юристы (43%), работники сфер «Маркетинг, реклама, PR» и «Закупки» делят третью строчку (по 41%).





За сокращение числа официальных выходных наиболее активно выступает рабочий персонал (9%), сотрудники ИТ-сферы (7%), производства и сельского хозяйства (6%).





Замечено, что мужчины чаще женщин считают, что нерабочих дней должно быть меньше, — 6% против 3%.

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