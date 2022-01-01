Врачу-реаниматологу из Перми присвоено звание «Отличник здравоохранения» РФ Ирина Сирина работает в реанимации городской клинической больницы №4 Поделиться Твитнуть

Главный врач Пермской ГКБ №4 Андрей Ронзин вручил врачу-реаниматологу Ирине Сириной нагрудный знак «Отличник здравоохранения» РФ.

Министерство здравоохранения Пермского края

Главный врач Пермской ГКБ №4 Андрей Ронзин вручил врачу-реаниматологу Ирине Сириной нагрудный знак «Отличник здравоохранения» РФ. Об этом сообщается на сайте краевого минздрава.

Ирина Сирина работает в медицине 38 лет. Начинала в отделении реанимации в больнице на ул. Грачева санитаркой, потом трудилась медсестрой.

32 года назад перешла на работу в Пермскую городскую клиническую больницу №4. Зарекомендовала себя грамотным специалистом, в совершенстве владеющим всеми видами анестезиологических и реанимационных пособий в различных областях хирургии, травматологии, неврологии, кардиологии, гинекологии и др.





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