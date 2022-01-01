В Перми в 2023 году отремонтируют два места отдыха и создадут новую экотропу Также продолжится обустройство Черняевского леса Поделиться Твитнуть

В 2023 году в Перми запланирована реновация двух комплексных мест отдыха: «Большое сосновое» в Верхней Курье и «Романовское поле» в Левшинском участковом лесничестве. В Мотовилихинском участковом лесничестве появится стартовая поляна для лыжных соревнований и экотропа в районе ул. Бригадирской. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Он также напомнил, что в наступившем году продолжится обустройство Черняевского леса в рамках проекта «Зелёное кольцо». В планах обустройство 7 входных групп, реновация трёх комплексных мест отдыха, организация системы видеонаблюдения.

На данный момент в городских лесах создано 23 экологических тропы, 32 комплексных места отдыха и более 150 «простых» мест отдыха.

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