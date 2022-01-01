Максим Артамонов В Перми начали разрабатывать схему подключения видеокамер в Черняевском лесу К марту чиновники обещают установить 44 камеры Поделиться Твитнуть

На территории особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес» началась работа по подключению видеокамер. В ноябре здесь уже стартовало обустройство деревянного настила, работы планируется закончить в марте.

Кроме того, в начале 2023 года планируется начать выемку грунта для последующего обустройства дорожно-тропиночной сети. В планах работ приоритетное место занимает установка входных групп. Монтажные работы начнутся тоже в марте.

Самый большой объём работ предстоит в мае, когда начнётся подготовка площадок под установку малых архитектурных форм, а также прокладка кабелей освещения.

Напомним, об установке видеокамер в Черняевском лесу чиновники рассказали в октябре. Всего будет смонтировано 44 видеокамеры: на входных группах, в комплексных местах отдыха, а также вдоль дорожек. Такая система видеонаблюдения устанавливается в городских лесах впервые.

Экологи оценили эту идею чиновников с сомнением. По их словам, установка видеокамер поможет чиновникам выявлять случаи нарушений правил поведения в ООПТ, потому что многих горожан очень волнует проблема безопасности пребывания в этих местах. В то же время, экологи отмечали, что снизить уровень экологических нарушений и девиантного поведения можно только систематическим воспитанием культуры населения, но это долгий и затратный процесс. Проще и дешевле поставить камеры и сказать, что безопасность гарантирована.

«Зелёное кольцо» — часть проекта «Пермь-300». В его рамках, кроме Чернявского леса, планируется благоустроить береговые территорий малых рек Перми Егошихи и Данилихи. В этих местах чиновники обещают создать инфраструктуру для комфортного отдыха. На территории Егошихинского культурно-мемориального парка работы уже начались. Подрядчик обустраивает будущие пешеходные дорожки и выполняет земляные работы для прокладки коммуникаций. Ремонт должен быть завершён в ноябре 2023 года.

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