В Перми с 4 января на неделю перекроют движение на участке улицы Рабочая Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным трудностям Поделиться Твитнуть

С 00:00 4 января до 23:59 10 января в Перми временно перекроют движение всех видов транспорта по ул. Рабочая на участке от ул. Малкова, 30/4 до ул. Рабочая, 25. Об этом сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

В ведомстве уточнили, что перекрытие связано с выполнением работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» на участке от примыкания ул. Папанинцев, ул. Барамзиной и ул. 2-й Шоссейной до площади Гайдара.

Водителей просят с понимание отнестись к временным трудностям и заранее спланировать маршрут.

Напомним, возведение третьего этапа перехода «ул. Строителей — площадь Гайдара» началось в конце сентября 2022 года. Подрядчик — АО «Уралмостострой». Завершить строительство четырёхполосной магистрали и путепровода над ул. Локомотивной, общей протяжённостью 1,45 км, планируется к осени 2025 года.





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