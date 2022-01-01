В Пермском крае учреждена должность председателя регионального правительства
Указ подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края». Документом, в частности, учреждается должность председателя регионального правительства.
Согласно указу, председателя назначает губернатор по согласованию с Законодательным собранием. Глава кабмина предлагает руководителю региона кандидатуры зампредов правительства и региональных министров. Он же формирует штатное расписание правительства и распределяет обязанности между членами кабинета.
Должность регионального премьера не может занимать человек, имеющий гражданство иностранного государства или вид на жительство.
Напомним, с 2017 года должности губернатора и председателя правительства Пермского края совмещены. В августе 2022 года Дмитрий Махонин заявил, что рассматривает вариант назначения премьер-министра, однако в декабре на встрече с редакторами СМИ сказал, что передумал.
Как пояснил «Коммерсанту-Прикамье» источник, близкий к краевым властям, утверждение должности председателя правительства носит формальный характер и не свидетельствует о потенциальном назначении, просто документом закрепляется такая возможность.
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