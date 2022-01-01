В Пермском крае учреждена должность председателя регионального правительства Указ подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края». Документом, в частности, учреждается должность председателя регионального правительства.

Согласно указу, председателя назначает губернатор по согласованию с Законодательным собранием. Глава кабмина предлагает руководителю региона кандидатуры зампредов правительства и региональных министров. Он же формирует штатное расписание правительства и распределяет обязанности между членами кабинета.

Должность регионального премьера не может занимать человек, имеющий гражданство иностранного государства или вид на жительство.

Напомним, с 2017 года должности губернатора и председателя правительства Пермского края совмещены. В августе 2022 года Дмитрий Махонин заявил, что рассматривает вариант назначения премьер-министра, однако в декабре на встрече с редакторами СМИ сказал, что передумал.

Как пояснил «Коммерсанту-Прикамье» источник, близкий к краевым властям, утверждение должности председателя правительства носит формальный характер и не свидетельствует о потенциальном назначении, просто документом закрепляется такая возможность.

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