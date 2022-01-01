Губернатор Дмитрий Махонин передумал назначать председателя краевого правительства

Эту должность глава региона оставляет за собой до завершения глобальных инфраструктурных проектов

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин передумал назначать председателя краевого правительства. По его словам, в год трехсотлетия Перми важно не нарушить выстроенные процессы внутри кабмина. Об этом глава региона сообщил на итоговой встрече с редакторами СМИ.

«Правительство я формировал под себя, и я боюсь ломать структуру, которая сложилась. Я рассматривал вопрос о председателе правительства летом, но сейчас этот вопрос не рассматривается. Нам нельзя больше медлить, нам надо завершить все глобальные инфраструктурные проекты. Шансы их завершить есть, главное ничего не сломать в этой ситуации», — заявил Дмитрий Махонин.

Губернатор Пермского края также анонсировал точечные кадровые решения в правительстве.

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