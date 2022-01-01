Губернатор Дмитрий Махонин передумал назначать председателя краевого правительства Эту должность глава региона оставляет за собой до завершения глобальных инфраструктурных проектов Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин передумал назначать председателя краевого правительства. По его словам, в год трехсотлетия Перми важно не нарушить выстроенные процессы внутри кабмина. Об этом глава региона сообщил на итоговой встрече с редакторами СМИ.

«Правительство я формировал под себя, и я боюсь ломать структуру, которая сложилась. Я рассматривал вопрос о председателе правительства летом, но сейчас этот вопрос не рассматривается. Нам нельзя больше медлить, нам надо завершить все глобальные инфраструктурные проекты. Шансы их завершить есть, главное ничего не сломать в этой ситуации», — заявил Дмитрий Махонин.

Губернатор Пермского края также анонсировал точечные кадровые решения в правительстве.

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