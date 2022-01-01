Олег Антонов В Пермском педуниверситете по дореволюционным чертежам отреставрировали библиотеку Поделиться Твитнуть

Библиотека ПГГПУ

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В Пермском педуниверситете закончилась реставрация помещений фундаментальной библиотеки главного корпуса вуза по ул. Сибирской, 24. Реализация проекта заняла полтора года.

Как сообщил ректор ПГГПУ Константин Егоров, залам вернули их первоначальный облик, который восстанавливали по чертежам земского архитектора Евгения Волошинова, проектировавшего в начале 20 века здание Пермской губернской земской управы, где сейчас и располагается университет.

«Ставили перед собой задачу создать классический и академический интерьер в лучших университетских традициях. Полагаю, что справились, — отметил руководитель вуза. — Планируем в обновлённых пространствах проведение музыкальных, литературных и творческих встреч, лекториев, вечеров, выставок. Вижу данную локацию университета как место культурно-образовательного притяжения Перми».

Ректор сообщил, что в библиотеке появились обновлённые залы: читальный, каталогов и абонемента, а также для самостоятельной работы с открытой системой хранения литературы.

Напомним, год назад в главном корпусе ПГГПУ состоялось торжественное открытие парадной лестницы по эскизам того же Евгения Волошинова.

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