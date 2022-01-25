Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский педуниверситет отметил День студента подарками В вузе продолжаются события, посвящённые его 100-летнему юбилею Поделиться Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба ПГГПУ

В День студента, 25 января, в Пермском гуманитарно-педагогическом университете состоялось множество разноформатных событий — от торжественного приёма и награждения лучших студентов до пельменного батла. В насыщенной повестке Татьянина дня было и несколько событий, связанных с 100-летием вуза, которое ПГГПУ начал отмечать ещё осенью.

Была торжественно открыта парадная лестница в главном корпусе, созданная в соответствии с замыслом архитектора Евгения Волошинова, автора проекта здания, строившегося с 1913 года для пермского земства. По словам ректора университета Константина Егорова, Волошинов спроектировал для местной власти аналог капитолия — правительственного здания вроде тех, что есть в столице каждого американского штата, отсюда и внушительный купол. Парадная лестница должна была стать его украшением, однако реализация проекта не была завершена: началась Первая мировая война, и представителям земства так и не пришлось въехать в свой «капитолий» — в 1915 году в нём разместился гарнизон, а потом и революция нагрянула. Первые фотографии фойе демонстрируют лестницу без перил, с очень простыми бортиками.

О том, что Волошинов задумал мраморную лестницу с деревянными перилами, покоящимися на ажурных чугунных балясинах, стало известно из архивных документов, найденных историографом вуза, старшим преподавателем кафедры культурологии Андреем Маткиным. Точный облик задуманной архитектором лестницы восстановить не удалось. Андрей Маткин предложил использовать проект лестницы здания бактериологического института, разработанный тем же автором, а Константин Егоров и реставраторы взяли за образцы ещё и лестницы бывшей Мариинской гимназии (ныне — Пермская сельскохозяйственная академия) и бывшего духовного училища (Пермский институт культуры), построенных в те же годы, но по проектам других архитекторов.

Результат — белая лестница из натурального камня, украшенная латунными креплениями для ковровой дорожки, перилами из ясеня и чугунными балясинами с растительным узором и вензелями, отлитыми по индивидуальному проекту.

В честь обновки на втором этаже главного корпуса открыли небольшую выставку, где в качестве экспонатов предстали подлинные чертежи Волошинова, исторические фотографии фойе главного корпуса (разумеется, с лестницей), а также предметы, найденные при реставрации, в том числе старинная чернильница-«непроливайка» с засохшими чернилами.

фото: пресс-служба ПГГПУ

Судя по этой экспозиции, до 1991 года главным украшением фойе вуза был памятник Ленину, а лестница за свою более чем столетнюю жизнь становилась свидетелем многих важных для студентов и преподавателей событий, например свадеб. По этой лестнице ступали многие известные люди, в том числе адмирал Александр Колчак, Надежда Крупская и петербургские профессора, прибывшие в Пермь в годы Первой мировой войны и ставшие первыми преподавателями Пермского университета: он расположился именно в этом здании ещё до того, как занял бывший странноприимный дом, подаренный университету пароходчиком Николаем Мешковым.

Сразу после торжественного открытия лестницы состоялась презентация подарочного издания — альбома «100 лет ПГГПУ. История университета в артефактах, документах и фотографиях». Составитель — всё тот же Андрей Маткин — характеризует его как «книгу-музей»: история вуза показана здесь через историю архивных документов — фотографий, зачётных книжек, писем, газетных статей и так далее; все они со временем должны стать экспонатами университетского музея, а пока этого музея нет, составили содержание альбома.

фото: пресс-служба ПГГПУ

Среди опубликованных в книге документов есть, например, та самая телеграмма из Народного комиссариата просвещения, которая предписывает переформатировать Пермский институт народного образования в Пермский педагогический институт. Именно этот момент сентября 1921 года и принято считать датой рождения нынешнего вуза. Среди раритетов, воспроизведённых в книге, есть и памятный адрес, преподнесённый учителями пермских школ директору народных училищ Пермской губернии Алексею Раменскому в 1913 году. Любопытно, что уникальный документ Андрей Маткин купил на Avito. Здесь немало личных писем, например письмо с фронта, написанное своим родным Татьяной Барамзиной — Героем Советского Союза, памятник которой установлен на фасаде главного корпуса со стороны ул. Сибирской. В педагогическом институте она училась на географическом факультете.

Рассказы о раритетах, собранные в альбом, складываются в историю не только педагогического университета, но и всего народного образования в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.