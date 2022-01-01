Ревнивый пермяк выследил жену в Санкт-Петербурге и жестоко убил На теле женщины обнаружили 20 ножевых ранений Поделиться Твитнуть

Ранее судимый 31-летний житель Перми накануне Нового года выследил в Санкт-Петербурге сбежавшую жену и зарезал в парадной жилого дома. В больницу 31-летнюю женщину доставили с 20 ножевыми ранениями, спасти её не удалось.

Как пишет «КП-Пермь», отношения в семье разладились в конце 2022 года. Боясь ревнивого неоднократно судимого мужа, женщина уехала в Санкт-Петербург, а потом по телефону сообщила супругу, что не вернётся и хочет развестись.

После этого ревнивец поехал в Санкт-Петербург, благодаря синхронизации на телефонах выследил адрес, где остановилась женщина, подкараулил её и напал с ножом.

В настоящее время супруг убитой задержан.

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