В Пермском крае в ДТП со снегоуборочной машиной погиб водитель легковой иномарки Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В Прикамье на 74 км автодороги Полазна—Чусовой 2 января около 15.20 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

По данным правоохранителей, водитель снегоуборочной машины по неустановленной причине допустил снос задней оси погрузчика на полосу встречного движения, в результате чего произошло его столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате аварии водитель иномарки погиб.

фото: ГИБДД

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Напомним, 2 января на трассе Пермь—Екатеринбург с интервалом в час произошли два крупных ДТП. В одном погиб человек, в другом пришлось применять спецтехнику, чтобы достать пострадавших.

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