В Мотовилихе после устранения аварии возобновили подачу воды в дома Ремонт сетей занял больше суток Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили об устранении коммунальной аварии в Мотовилихинском районе Перми, в результате которой с 1 января без воды оставались шесть жилых домов, пермская кадетская школа №1 им. А.В. Суворова и ДК «Металлист».

Подача воды возобновлена в многоквартирные здания по адресам ул. Гашкова, 9, 11а, 12, 13 и ул. Ивана Франко, 39 и 43а, в которых проживает не менее одной тысячи человек.

Как сообщает газета «Пятница», земляные работы в зоне порыва на водоводе начались утром 2 января. Подача воды возобновилась в 15 часов.

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