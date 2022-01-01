В Перми жители шести домов вторые сутки остаются без воды Под аварийное подключение попала школа и дом культуры Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми аварийные службы вторые сутки устраняют последствия порыва на коммунальных сетях, произошедшего на ул. Гашкова.

По данным компании «Новогор-Прикамье», под отключение попали шесть жилых домов по ул. Гашкова, 9, 11а, 12, 13 и ул. Ивана Франко, 39 и 43а. Помимо этого, вода отсутствует в Пермской кадетской школе №1 им. А.В. Суворова и ДК «Металлист».

Как рассказали редакции «Пятницы» местные жители, без воды они остаются уже сутки, а подвоз в автоцистерне был организован лишь во дворе одного дома, до которого большинству жителей неудобно добираться.

«Вода отключена в домах, в которых проживает не менее тыячи человек. Здесь и общежитие, и многоквартирные высотки, — говорят жители дома по ул. Гашкова, 11а. — Вчера, 1 января, вода залила внутриквартальный проезд к нашему дому, и чтобы пройти через эту «реку», и попасть в магазин, выйти на остановку, добраться до водомата, нужно делать крюк минимум 50 метров. При этом подвоза воды к нашему или ближайшему дому не было! Только во двор многоэтажки, которая расположена через дорогу».

По информации «Новогор-Прикамье», фактически отключение воды было осуществлено 1 января, в 14:30. Раскопки на месте аварии обещают продолжить сегодня, 2 января.

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